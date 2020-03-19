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Спасатели вертолетом доставили беременную женщину из Покровска в Киев (Фото)

19.03.20 19:36

Вертолет ГСЧС транспортировал из Донецкой области в столицу беременную в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Это тот случай, когда существует насущная необходимость в условиях объявленного карантина покинуть место жительства ради спасения сразу двух жизней.

Необходимость аэромедицинской эвакуации вертолетом спасателей возникла в связи с тяжелым состоянием роженицы, а также еще нерожденного малыша, который требует немедленного хирургического вмешательства на сердце сразу же после родов», – говорится в сообщении.

После приземления на взлетной площадке ГСЧС в столичном аэропорту «Киев», женщина каретой скорой помощи была немедленно транспортирована в медучреждение. В дальнейшем ее здоровьем и здоровьем малыша будут заниматься врачи.

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