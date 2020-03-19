На Донетчине громады и переселенцы могут получить микро-гранты. Дедлайн – 19 мая

Благотворительный фонд «Каритас Мариуполь» объявляет конкурс микро-грантов для громад, которые оказались в зоне вооруженного конфликта, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и громад, которые приняли ВПЛ. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Фонда.

«Цель конкурса – поддержка громад, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, содействие адаптации внутренне перемещенных лиц в новых жизненных обстоятельствах, создание благоприятных условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в местные громады по новому месту жительства, развитие локальных громад», – говорится в сообщении.

В проекте могут участвовать физические лица, общественные организации и инициативные группы, проживающих в городе Мариуполь и прилегающих к городу районах (Мангушский, Никольский, Волновахский).

Размер гранта составляет 20 400 грн. Гранты предоставляются на конкурсной основе.

Приоритет будет отдаваться проектам, которые будут направлены на работу с:

детьми и молодежью, лицами и семьями, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

лицами и детьми с инвалидностью и членов их семей;

внутренне перемещенными лицами;

участниками АТО/ООС и членами их семей и семей;

лицами пожилого возраста.

Ориентировочная тематика проектов:

помощь нуждающимся через расширение доступа и повышение качества социальных, образовательных и других услуг;

меры по улучшению взаимодействия между государственным и общественным секторами по развитию социальной сферы;

активизация граждан к реализации социально-значимых инициатив в местной громаде и в сотрудничестве с религиозными громадами;

просветительские мероприятия среди населения по решению актуальных социальных вопросов и проблем в местной громаде;

развитие волонтерского движения и лидерства.

Ссылка на бланк заявления: https://cutt.ly/Itl045t

Заявки принимаются до 19.05.2020.

В Фонде обращают внимание, что при разработке проекта необходимо учитывать особенности налогообложения целевой благотворительной помощи в зависимости от статуса (организационно-правовой формы) получателя.

Заявки необходимо присылать на почту проекту: mcaritasgrants@gmail.com

По всем вопросам можно обращаться по телефонам «горячей линии»: