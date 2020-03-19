На Луганщине трех участников НВФ подозревают в похищении людей

На Луганщине трем участникам незаконного вооруженного формирования (НВФ) сообщили о подозрении в похищении людей в 2014 году. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области трем лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении людей в составе организованной преступной группы, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращении с оружием, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, участники преступной группировки в составе «казацкой национальной гвардии всевеликого войска донского им. М. И. Платова», под предлогом нарушения гражданами «комендантского часа», применяя физическую силу и угрожая огнестрельным оружием, на протяжении мая-июля 2014 года похитили и незаконно лишили свободы 4 жителей на то время оккупированного Северодонецка.

Отмечается, что участники НВФ в нарушение ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны насильно, под вооруженной охраной, удерживали пострадавших в здании Государственного института азотной промышленности Северодонецка для выполнения принудительных работ. Пленников заставляли строить фортификационные сооружения, а также, обустраивать блокпосты между Северодонецком и Лисичанском.

«Деятельность преступной группировки была пресечена в конце июля 2014 года, после освобождения Северодонецка от вооруженных формирований оккупационной администрации РФ в Луганской области подразделениями Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас все участники ОПГ объявлены в розыск.