Карантин: Как жителям Мариуполя получить услуги в ЦПАУ

В связи с карантином, Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) Мариуполя работают в дистанционном режиме. Прием в штатном режиме, проходит по предварительной записи и ведется только по вопросам оформления паспортов. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, для получения паспортных услуг, в том числе еМалятко, необходимо предварительно записаться на прием в Центр. Услуги по регистрации места проживания в экстренном случае можно получить записавшись на прием через Viber, телефоны контактного центра: (067) 3451555, (050) 3451555), е-mail: cnap@mariupolrada.gov.ua.

Административные и нотариальные услуги можно получить средствами почтовой связи по адресу: пр. Мира, 107 или онлайн-сервисами.

Также жители Мариуполя могут обращаться по телефонам:

ЦПАУ: 0679410444; 0951061237; 0629 587050;

«Мультицентр»: 0684848289; 0956499889;

Электронный почтовый ящик ЦПАУ: cnap@mariupolrada.gov.ua.

Электронные сервисы: Skype-связь по контакту Mariupol_cnap; видео-звонок в приложении Viber по номерам – 0951061237; 095 64 99 889.

Кроме того, граждане могут сделать заказ справки о регистрации места проживания/пребывания on-line по следующей ссылке: https://igov.org.ua/service/24/general