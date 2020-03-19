До 500 тысяч человек могут остаться без работы из-за кризиса, – Милованов

В результате кризиса без работы могут остаться от 170 до 500 тыс. человек. Такое мнение высказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, это его консервативная оценка. «В Китае безработица выросла за месяц на 1% до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как в Китае, на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу», – рассказал Милованов.

Он также отмечает, что эти данные из Китая – это официальная статистика. «Наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые рабочие. В Китае таких примерно 291 млн. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса. Действительно, в Китае, по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тыс. человек. Если же увольнения состоятся еще и в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше», – прогнозирует экс-министр.