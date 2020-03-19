В Украине подтвердили уже 21 случай коронавируса

В Украине по состоянию на 20:00 часов 19 марта, лабораторно подтвержден 21 случай заболевания в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г. Киев (2)», – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам исследований региональных лабораторий подтвердились случаи заболевания в связи с коронавирусом в Днепропетровской области – 2 случая, Житомирской – 1 случай. Также, 1 случай подтвержден в Киеве.

«Вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц», – уточняется в сообщении.

В целом, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 700 образцов.

Инфографика: пресс-служба ЦОЗ

По данным ЦОЗ, большинство людей, страдающих коронавирусом, переносят его, как обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). «Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем», – сказано в сообщении.

Также медики напомнили, что обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20–40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

«Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными», – добавили в ЦОЗ.