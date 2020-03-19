Карантин: Что грозит работодателям за увольнение сотрудников и куда обращаться

Руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. грн. или исправительные работы. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает сегодня, 19 марта, пресс-служба МВД Украины.

Кроме штрафа, за незаконное увольнение может грозить лишение права занимать определенные должности или исправительные работы на срок до 2 лет.

В случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию по статье 172 УК (грубое нарушение законодательства о труде) и ст. 173 УК (грубое нарушение соглашения о труде).

Максим Цуцкиридзе заверил, что правоохранители будут оперативно реагировать на нарушения трудового законодательства и привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что в результате кризиса без работы могут остаться от 170 до 500 тыс. человек.