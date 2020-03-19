Таксисты наживаются на отмене междугородных перевозок в Краматорске (Видео)

В Краматорске таксисты наживаются на отмене междугородных перевозок на время карантина. Предлагают задорого подвести, куда надо.

Так, пока междугородные перевозки запрещены, такси дежурят. Из Краматорска в соседний Славянск и Дружковку отвозят за 200-250 грн. Обычный билет на автобус стоил в 8 раз меньше.

Готовы подбросить попутчиков и водители-нелегалы. Но тоже не даром. «Машины будут, бусики будут здесь. Вы сюда подходите, здесь будем организовывать. По 40 гривен», – сказал водитель.

Некоторые готовы платить – только бы поехать. «Не будет выхода – поедем по 40», – сказал парень на автовокзале.

Студентка Анастасия приехала на период карантина из Харькова и пытается добраться до Константиновки. На такси у нее денег нет, а автобусы не ходят. «Судьбу жду. Как уехать на Константиновку. Забронировала бла-бла-кар (BlaBlaCar – онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, – ред.). Но ненадежно. Раз 5 звонила – никто не отвечает», – поделилась она.

В Дружковке тарифы, которые внедрили таксисты и водители, горожане считают спекуляцией. «То, что автобусы запретили, отменили, не означает, что люди перестали ездить. Всегда найдутся люди, которые этим воспользуются. И наладят альтернативный путь доставки людей. И им будет все равно, коронавирус или другой вирус», – считает местный житель Виктор.

Заложниками обстоятельств стали жители поселка Сурово на окраине Дружковки. Они здесь без коммунального транспорта, поэтому ездили на междугородном автобусе. Сейчас тысячи селян фактически отрезаны от цивилизации. «Аптеки нет, ничего нет. Если вот, например, нужно лекарства купить. Или такси. А такси очень дорого», – говорит местная жительница Наталья.

Чиновники отмечают, что не имеют полномочий ни контролировать цены на такси, ни организовывать дополнительные маршруты в пределах городов. «Мы четко понимаем эту проблематику. Поэтому мы вчера направили письмо в Министерство инфраструктуры и транспорта за разъяснениями по поводу того, как осуществлять перевозки. Когда у нас будет официальная информация по этому поводу, мы обязательно ею поделимся», – сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой областной государственной администрации Артем Литвинов.

Запрет междугородных перевозок будет действовать до 3 апреля.

Напомним, на срочном заседании Кабинета министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця временно приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение, начиная с 12:00 18 марта, а также вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов.

Источник: ТК «Донбасс»