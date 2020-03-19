Более миллиона: Когда в Украину поступят тесты для диагностики коронавируса

В Украину поставят тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР для более 1 млн исследований. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет « Интерфакс – Украина ».

Он также отметил, что в 11 лабораториях в Украине такие тесты уже есть.

«У 11 лабораторий есть тесты для диагностики коронавируса методом ПЦР, мы ожидаем в ближайшее время поставку для более 1 млн исследований. Также на рынке появляются быстрые тесты, которые позволяют проводить сортировку. Когда врач может провести тест и принимать дальнейшие действия», – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что по состоянию на утро 19 марта в Украине есть 16 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Замминистра отметил, что экспресс-тесты можно пройти не только в государственных, но и в частных клиниках. «В Украине по территории распределили уже более 40 тыс. экспресс-тестов. В субботу-воскреснье мы ожидаем большую поставку, чтобы обеспечить тестами все области. Параллельно мы работаем с частными лабораториями, чтобы разрешить проводить ПЦР диагностику коронавируса», – добавил он.