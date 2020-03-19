Коронавирус: Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют риск тяжелого течения болезни

Высокий риск развития тяжелых симптомов коронавирусной инфекции имеют люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины со ссылкой на исследование Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ).

Согласно данным ВООЗ, по результатам исследования 55,924 тыс. лабораторно подтвержденных случаев в Китае, показатель смертности у пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний раньше.

«Курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, который вызывает COVID-19 поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей», – говорится в сообщении.

В ВООЗ уточнили, что непосредственной связи между курением и коронавирусом еще не доказано, однако курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, а связь между такими заболеваниями и COVID-19 очевидна.

«Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомам, а, следовательно, увеличить вероятность смерти», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 20:00 часов 19 марта, лабораторно подтвержден 21 случай заболевания в связи с коронавирусной инфекцией.