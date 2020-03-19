Больше всего нарушений карантина полиция зафиксировала в Донецкой области

В Украине полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина, из них наибольшее число – в Донецкой области, где составлено 58 админпротоколов. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Также нарушения выявлены в Киеве (31 протокол), в Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях.

Кроме того, 10 админпротоколов составлено во Львовской области, по девяти в Ровенской и Кировоградской областях, четыре – в Николаевской, по три – в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, два – в Житомирской. Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях патрульные полицейские проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина.