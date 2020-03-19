В Украине уже три жертвы коронавируса

В Ивано-Франковске сегодня, 19 марта, умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на своей странице в Facebook.

«Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам», – говорится в сообщении.

В МОЗ также сообщили, что женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на коронавирус.

По данным пресс-службы Ивано-Франковской областной государственной администрации, у 56-летней жительницы Ивано-Франковска, умершей в областной клинической инфекционной больнице, подтвердили заболеваемость коронавирусной инфекцией. «Сегодня Киевский лабораторный центр подтвердил наличие коронавирусной инфекции у пациентки инфекционной больницы, которая скончалась накануне», – рассказал в.и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федоров.

Он добавил, что контактным лицом умершей был ее муж, вернувшийся из-за границы. Все время он находился на самоизоляции.

«Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования», – отмечается в сообщении МОЗ.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 20:00 часов 19 марта, лабораторно подтвержден 21 случай заболевания в связи с коронавирусной инфекцией.