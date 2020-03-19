Зеленский ввел в состав СНБО министра по реинтеграции Донбасса

Президент Украины подписал Указ «Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины». Соответствующий документ размещен на сайте главы государства сегодня, 19 марта.

«Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю:

1. В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 № 929 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с изменениями ...) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича – вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.