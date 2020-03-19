В порту Мариуполя появятся дезинфекционные барьеры

В Мариупольском морском торговом порту установят дезинфекционные барьеры у трапов транспортных судов, прибывших в порт, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба морского порта на своей странице в Facebook.

«В Мариупольском порту подписан приказ о мерах по предотвращению занесения и распространения на территории ГП "ММТП" острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом... Предусмотрена установка дезинфекционных барьеров у трапов транспортных судов, прибывших в порт», – сказано в сообщении.

Также уточняется, что, если при проверке судна возникнет подозрение на вызванное коронавирусом острое респираторное заболевание у членов экипажа, подъем на судно работникам порта запретят. Представители ГП «НМТП», которые посещают суда с разрешения органов санитарного надзора и при этом контактируют с членами экипажа, должны пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты – масками или респираторами и перчатками.

Как сообщил и. о. директора порта Юрий Балан, в ближайшее время все портовики будут обеспечены масками для использования при проезде в транспорте и посещении многолюдных мест.

Кроме того, в порту подготовлены помещения изоляторов для размещения до приезда врача людей с признаками острого респираторного заболевания.