Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили еще на год и увеличили бюджет

Постоянный совет ОБСЕ принял решении о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил МИД Украины в Facebook.

«Министерство иностранных дел Украины приветствует решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на следующий 12-месячный период, до 31 марта 2021 года. Особенно отмечаем тот факт, что государства – участники ОБСЕ даже в текущих сложных условиях согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии», – говорится в сообщении.

«Благодаря указанному решению, СММ сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, подтверждающих военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Исходим из необходимости обеспечения имплементации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в Нормандском формате, в частности, усиление возможностей СММ использовать все возможности ее мандата от 21 марта 2014 года и иметь безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата», – говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. «Ожидаем, что СММ будет продолжать работу, направленную на содействие мирному урегулированию международного вооруженного конфликта, который начала Российская Федерация против Украины, на основе принципов ОБСЕ и норм международного права с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Призываем усилить внимание к ситуации с милитаризацией Россией Крыма и продолжающимися ограничениями российской стороной свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которые имеют негативные социально-экономические последствия для соответствующих регионов Украины», – отметили в МИД.