Яценюк озвучил, кто выиграет от дефолта Украины

Если власть идет к дефолту Украины, то в первую очередь обанкротится сама власть. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в ток-шоу «Политклуб Виталия Портникова» на телеканале «Эспрессо.TV» сегодня, 19 марта.

«Сказочники рассказывают, что нас спасет дефолт. Он спасет только тех, кто хочет дефолта. А дефолта хотят те, которые должны государству. И от дефолта так же выигрывают русские или ОПЗЖ имени Медведчука», – сказал он.

Яценюк подчеркнул, что дефолт будет доказательством того, что украинское государство не состоялась как государство. «Это только на руку врагам Украины», – добавил он.

«Я уже не говорю о том, что от дефолта будут страдать все граждане. Это будет безработица уже не сотни тысяч, а миллионы. А курс – 50, 100, 150 [гривен за доллар]», – отметил политик.

Яценюк напомнил о 1990-х годах, когда ценники менялись каждый час, а инфляция была в 18000%. «Этого допустить нельзя», – акцентировал он.

«Для того, чтобы не было дефолта, власть должна завершить переговоры с МВФ», – сказал он, напомнив, что МВФ объявил о готовности выделить пакет помощи в 1 трлн долл. для преодоления кризиса из-за пандемии.

Власть должна добиться помощи от МВФ до конца текущего года: «Программу с 5,5 млрд долл. нужно увеличить хотя бы до 10 млрд долл. Они это в состоянии сделать и принять соответствующие закон», – считает Яценюк.