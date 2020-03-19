Прием ограничен: Какие учреждения в Мариуполе перешли на новый режим работы (Видео)

В Мариуполе Департамент социальной защиты населения, городской Центр занятости и Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) перешли на дистанционный режим работы. Несмотря на это, мариупольцы могут получить необходимые услуги и информацию.

Так, у ЦПАУ в Центральном районе города – очереди. Горожан вызывают администраторы и пропускают по одному человеку. Как рассказал мариупольчанин Сергей Матвеев, ему нужно было получить загранпаспорт. Встречу назначили за полтора месяца.

«Меня позвали и в течение, наверное, 10 минут все сделали. Все хорошо, быстро, чего нельзя сказать о том, что происходит снаружи Центра», – отмечает Сергей.

Для того, чтобы не создавать очереди, людям назначают конкретное время. Опаздывать не рекомендуется. Начиная со вчерашнего дня, 18 марта, прием граждан в Центре – ограничен из-за карантина.

Также, в ЦПАУ трижды за день дезинфицируют пол и мебель, проветривают помещения. Администраторы работают в перчатках и масках.

«Проводим санобработку кабинета, рабочей поверхности, проветриваем комнату и обрабатываем пол. Обрабатываем и руки, и оборудование. Маски, конечно, по желанию, но приветствуются как у заявителей, так и у сотрудников», – рассказала администратор ЦПАУ Галина Манькова.

Теперь Центр будет работать 5 дней в неделю с 8:00 до 17:00. Паспортные услуги предоставляют так же, как и раньше. Другие случаи рассматривают индивидуально.

Кроме того, для передачи документов рядом со входом на улице установили специальный ящик.

«Если, например, нужно выехать, срочно выписать больного человека, или какие-то форс-мажорные обстоятельства, мы эту заявку обрабатываем, связываемся с исполнителем, с заявителем и потом принимаем решение о том, как мы ее отработаем с учетом дистанционного режима», – пояснила директор Департамента административных услуг Елена Парамонова.

Так же работает и Департамент социальной защиты населения. В свою очередь, Центр занятости перешел в режим онлайн: документы принимают по электронной почте.

Источник: ТК «Сигма»