Минздрав разработал новый алгоритм действий при коронавирусе

Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины. Об этом сегодня, 19 марта, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает « РБК – Украина ».

В Минздраве разработан алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран. «Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами... Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 30%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали, куда какой случай доставить», – заявил Ляшко.

Он отметил, что такие сценарии у нас предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную болезнь.

«Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию», – заявил Ляшко.

Также он рассказал о третьем сценарии. «Третий сценарий предусматривает, когда в случае введения чрезвычайного положения, можно будет привлекать частные заведения», – добавил Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на 20:00 часов 19 марта, лабораторно подтвержден 21 случай заболевания в связи с коронавирусной инфекцией.