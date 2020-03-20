Мариуполь на карантине: Как реагируют частные предприниматели (Видео)

В Мариуполе кинотеатры, фитнес-центры, учреждения культуры, спорта и общественного питания, ломбарды и магазины техники – должны быть закрыты до 3 апреля в связи с карантином. Исключение составляют те учреждения, которые продают продукты, бытовую химию, лекарства, обеспечивают связь, а также, банки и заправки.

Как рассказал частный предприниматель, владелец мастерской по ремонту часов и фотоаппаратов Александр Траханков, о том, что он должен закрыться на карантин, – не знал. По словам мужчины, для него мастерская – основной источник заработка, а за время карантина потеряет много денег.

«Я с этого живу, плюс мне еще аренду платить нужно. Потеряю все. Посмотрим, что государство сделает. Меры хорошие, правильные, все нормально. Жить-то хочется», – делится предприниматель.

До 3 апреля также не будут работать все пункты обмена валют и ломбарды. Как уверяют специалисты, ответственность за нарушение карантинных мер несут не только владельцы, но и сотрудники предприятия.

Авиакассы Мариуполя временно будут работать удаленно. Также, закроются магазины по продаже алкогольных напитков, табака и все заведения общественного питания. Однако, последние имеют право доставлять еду на дом.

Специалисты горсовета сообщили всем, кто должен закрыться на карантин: к тем, кто проигнорирует правила, будут приходить правоохранители.

«Под запрет попадает деятельность таких объектов, как кафе, бары, рестораны, сфера бытовых услуг, а именно, мойки, парикмахерские, салоны красоты. Также, это кинотеатры, всевозможные развлекательные центры, торговые центры, частные учебные центы, учебные заведения», – рассказала начальник отдела инспекции по благоустройству Мариупольского горсовета Татьяна Топалова.

«Открытыми могут оставаться продовольственные магазины, АЗС, аптеки, магазины, которые реализуют предметы личной гигиены», – уточнила начальник отдела Департамента по вопросам экономики Мариупольского горсовета Инна Толстопятова.

В городе за сутки специалисты проверили около тысячи частных предпринимателей и девять рынков. «Работниками Национальной полиции вместе с работниками мариупольского муниципалитета составлено 17 административных материалов на предпринимателей, которые продолжали проводить прием посетителей. Как правило, это владельцы мест общественного питания, которые продолжали работу, несмотря на факт нарушения», – пояснил заместитель городского головы Мариуполя Аркадий Мешков.

Следует отметить, что за нарушение карантина полагается штраф – от 17 тыс. грн.

Источник: ТК «Сигма»