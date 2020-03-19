Встреча ТКГ по Донбассу из-за коронавируса пройдет онлайн, – росСМИ

Встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины, запланированная на 25 марта в Минске, из-за карантинных мер пройдет в формате видеоконференции. Об этом сегодня, 19 марта, пишет российское интернет-издание «РБК», со ссылкой на два источника, знакомые с подготовкой «встречи».

Отмена личного участия представителей в работе группы потребовалась после того, как 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о закрытии границы России и Белоруссии для перемещения людей. Украина также ввела ограничения для граждан из-за коронавируса.

В видеоконференции примут участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава администрации президента Украины Андрей Ермак, отметил один из собеседников.

Это будет второй раз, когда чиновники такого уровня примут участие в работе ТКГ. Первый раз они сделали это 11 марта.

Как объясняли изданию собеседники, знакомые с ходом переговоров, задача их участия – придать импульс работе площадки, на которой в последние месяцы не удавалось ни о чем договориться.

Напомним, что на последней встрече в Минске стороны договорились о создании общей платформы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).