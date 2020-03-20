Пожилая Авдеевка: В Пенсионном фонде рассказали о покупке стажа, выплатах и работе на линии фронта

Более половины населения (59%) сегодняшней Авдеевки (Донецкая обл.) составляют пенсионеры. По предварительным данным местной власти, в прифронтовом городе проживает около 23 тыс. чел., из которых по состоянию на 1 февраля на учете в Пенсионном фонде состоят 13 598 чел. Это как местные жители Авдеевки, таки и зарегистрированные переселенцы. О реорганизации Пенсионного фонда в прифронтовом городе, о новых технологиях и о сложностях в работе во время активных боевых действий «Донецким новостям» рассказала первый заместитель начальника Торецкого объединенного управления ПФУ Донецкой области Анастасия Казьмина.

Управление Пенсионного фонда Украины в Авдеевке с 1 июня 2018 года вошло в Торецкое объединенное управление ПФ Украины в Донецкой области. В Торецк из Авдеевки «переехали» кадровая служба ПФ и бухгалтерия.

«Наши же посетители не почувствовали реорганизации, как таковой. Потому что у нас как велся прием граждан, так и ведется. Изменения структуры управления не повлияли на качество обслуживания посетителей. Пенсионеры, страхователи и застрахованные лица продолжают решать все вопросы по пенсионному обеспечению, получают справки, разъяснения по другим вопросам, касающимся компетенции органов Фонда», – объяснила Анастасия Казьмина.

Анастасия Казьмина

Из зарегистрированных в городе 13 598 пенсионеров – 62 % женщин (8 412 чел.) и 38 % мужчин (5 186 чел.). При этом пенсия выплачивается всего 11 281 пенсионеру, из них 2 276 чел. – это временно перемещенные лица (ВПЛ). Из общего числа пятая часть пенсионеров (2 352 чел.) продолжают вести трудовую деятельность.

Разницу между количеством состоящих на учете и теми, кому реально выплачивается пенсия, Анастасия Казьмина поясняет тем, что есть переселенцы, которым пенсия приостановлена, т.к. они давно не появлялись на подконтрольной Украине территории и не подавали в ПФУ заявление о возобновлении выплаты пенсии.

Также Казьмина сообщила об особенности при начислении пенсии работающим пенсионерам: когда происходят массовые повышения минимальных пенсий, у пенсионеров, продолжающих работать, размер выплаты остается прежним до тех пор, пока они не рассчитаются.

На сегодняшний день минимальная пенсия в Украине составляет 1 638 грн, максимальная – в 10 раз больше – 16 380 грн. Средний размер пенсии в Авдеевке составляет 3 921,83 грн, а в целом ситуация такова:

пенсию до 5 000 грн получают подавляющее большинство пенсионеров – 77,5% (8 752 чел.);

от 5 000 до 10 000 грн получают 2 019 чел. (18%);

свыше 10 000 грн – 510 пенсионеров (4,5%).

– Авдеевка – прифронтовой город. Как работает Пенсионный фонд во время активизации боевых действий?

– Сегодня, когда есть интернет-соединение, сотрудники Фонда могут без проблем решать с коллегами из области различные вопросы посредством видеосовещания в онлайн режиме. В настоящий момент это норма.

Однако в феврале 2015 года, во время активных боевых действий, такие технологии казались «роскошью». В то время Пенсионным фондом Украины в Киеве было принято решение об эвакуации сотрудников из Авдеевки на резервные рабочие места в Константиновку. Выехали не все.

Несмотря ни на что, прием граждан в Авдеевке не прекращался. Здесь принимали документы и передавали на обработку в Константиновку.

Несмотря на боевые действия мы не прекращали и выплаты пенсий. Был даже такой случай (тогда мы еще находились в Авдеевке): были очень сильные обстрелы, и наш специалист Юлия Дядюн, ответственная за финансирование пенсий, вынуждена была выходить в буквальном смысле в поле, чтобы поймать мобильную связь. Рискуя жизнью, находясь на открытой местности, она в телефонном режиме передавала информацию, необходимую для проведения финансирования пенсий.

– Какая сейчас ситуация с очередями? Есть ли услуга электронного талона?

– У нас не введена услуга получения электронного талона для посещения, так как значительных очередей не наблюдается. Количество посетителей в Авдеевском подразделении Фонда редко превышает тот минимум, который оперативно успевают принять специалисты. В среднем в день мы принимаем 60 человек.

Прием граждан осуществляется ежедневно в отдельной, специально оборудованной комнате по принципу «единого окна» двумя специалистами и начальником отдела.

Если мы видим, что собралась очередь, начальник отдела перераспределяет потоки: в первую очередь принимаем людей с инвалидностью и с маленькими детьми, а затем остальных. Ожидание в очереди в пределах допустимого времени – 15 минут.

– Сотрудников хватает?

– На сегодняшний день Авдеевская площадка Торецкого ОУПФУ укомплектована кадрами на 100%. У нас числится 20 сотрудников и вакантных мест нет.

– Помещение Пенсионного фонда в Авдеевке находится на 3-м этаже. Но пенсионеры – пожилые люди, среди них много и маломобильных граждан. Как решается эта проблема?

– Да, сейчас наше управление находится на 3-м этаже здания по улице Молодежной, 3. Безусловно, высота расположения Управления затрудняет доступ к услугам Фонда пожилым людям и гражданам с инвалидностью. На данный момент для обращения маломобильных граждан у входа в здание установлена кнопка вызова специалистов. Отмечу, что кнопка-вызов используется посетителями Пенсионного фонда достаточно активно. Поэтому авдеевское коммунальное предприятие «Служба единого заказчика» по нашей просьбе установило лавочку у входа в здание.

В дальнейшем мы хотим перевести прием посетителей на 1-й этаж. Сейчас ведутся переговоры с представительством Агентства ООН по делам беженцев в Украине о выделении гранта для проведения капитального ремонта помещения, расположенного на первом этаже. Надеемся, что город также примет участие в финансировании данного проекта.

В настоящий момент на 3-м этаже здания Пенсионный фонд располагается на 426 кв. м, из которых много места занимают архивы документов длительного хранения – пенсионные дела, персонификации и другие. Такая документация должна храниться в ПФ еще в течение 75 лет после смерти человека. На 1-м этаже здания Управлению предлагается занять 195 квадратов в помещении бывшего зубопротезного кабинета. Поэтому в планах – на первом этаже вести прием граждан, чтобы для посетителей была комфортная зона ожидания, а на 3-м этаже часть помещения сохранить за Фондом для размещения архивов.

– Пожилые люди зачастую довольно эмоциональны, ранимы, впечатлительны. Возникают ли конфликтные ситуации?

– Конфликтных ситуаций мы не допускаем. Наши сотрудники умеют находить индивидуальный подход и правильно определять потребности каждого посетителя без исключения. Все, чем мы можем помочь в рамках закона, мы помогаем, подсказываем. В крайнем случае, любой потенциальный скандал остановится здесь – в моем кабинете.

Жалоб и нареканий со стороны пенсионеров, в том числе и временно перемещенных лиц, по качеству обслуживания не поступало.

Кроме того, в отделе обслуживания граждан установлена веб-камера, которая напрямую выводит информацию в ПФУ в Киеве. Там специально созданная рабочая группа в течение рабочего дня мониторит, как ведется прием посетителей.

Впрочем, иногда люди могут эмоционально реагировать на наши отказы по важным для них вопросам. Например, у нас многие жители Авдеевки работали на шахтах и заводах, которые остались на неподконтрольной территории. И теперь эти предприятие не могут выдать им документы, которые бы удовлетворяли наше законодательство. Мы отказываем человеку в назначении пенсии, если видим, что документы с неподконтрольной территории, и мы не можем проверить стаж или заработок. В таком случае у человека есть право обратиться в суд. Достаточно много случаев, когда на основании решений суда, вступивших в законную силу, в Пенсионном фонде возвращаются к рассмотрению документов. Так, в 2019 году 51 такое дело после судебного решения было вновь принято к рассмотрению.

– В иных прифронтовых городах Донетчины отмечается наплыв пенсионеров-переселенцев. Какова ситуация в Авдеевке?

– Большого наплыва пенсионеров-переселенцев в течение 6-ти военных лет в Авдеевке не наблюдалось. Вероятно, потому, что мы находимся на приличном расстоянии от КПВВ.

Наибольшее количество обращений внутренне перемещенных лиц относительно перевода пенсионных выплат из неподконтрольных территорий было в 2015-2016 годах.

В последнее же время наплыв посетителей бывает редко – в основном тогда, когда благотворительные или гуманитарные организации выдают какую-либо помощь (финансовую, продуктовую и не только). Было, что и цыплят выдавали… В такие дни может образовываться скопление людей из числа претендентов на получение гуманитарки, поскольку для этого нужна справка о доходах либо об их отсутствии, которую выдают в Пенсионном фонде. Такой документ выдается человеку исключительно лично в руки, ведь информация является конфиденциальной.

– Одна из основных проблем пенсионеров-ВПЛ – приостановка выплат. Каковы нюансы их возобновления?

– Когда выплата остановлена, человеку нужно лично обратиться в то управление Пенсионного фонда, где он состоит на учете. Он должен написать заявление на возобновление выплаты пенсии и пройти необходимые процедуры идентификации. После этого мы возобновляем пенсию. Однако выплаты начинаются с текущего месяца. Предположим, человек обратился к нам за восстановлением выплат в середине февраля. Значит, мы работаем с документами на март месяц. Специфика работы Пенсионного фонда – наперед. То есть этого человека включат в выплаты только на март. Потому что ведомости февраля были сформированы последними числами января.

– В связи с пенсионной реформой, увеличением необходимого для пенсии страхового стажа в Украине становится популярной услуга по докупке недостающего стажа. Есть ли подобные случаи в Авдеевке?

– Да, у нас есть уже такие случаи.

Первый вариант – это недостающий стаж, когда сотрудник был оформлен официально, начисления шли, но не в полном объеме. В таком случае Пенсионный фонд делает просчет, сколько человек должен доплатить, чтобы месяц пошел в полном объеме. Мы берем за основу минимальную заработную плату того времени, в котором у человека указана зарплата, недостаточная для того, чтобы стаж пошел в полном объеме. Например, минималка тогда составляла 1000 грн, а работодатель показал 500 грн зарплаты, из которых были уплачены страховые взносы. Соответственно, в стаж пойдет неполный месяц, а половина – 15 дней. А за оставшуюся половину человек самостоятельно доплачивает страховые взносы, чтобы стаж пошел в полном объеме. Так, за 2019 год докупили стаж 4 жителя Авдеевки.

Второй вариант – когда у человека стаж отсутствует вообще – за всю жизнь или за несколько месяцев. В таком случае стаж покупается в полном объеме и расчеты здесь другие. Стоимость 1 месяца стажа получается порядка 2 тыс. грн. В Авдеевке уже есть такие «покупатели» – за 2019 год приобрели стаж трое местных жителей.

– Насколько активно в Авдеевке пользуются веб-порталом электронных услуг ПФУ portal.pfu.gov.ua?

– Веб-портал ПФУ запущен в работу еще в 2012 году. Однако с каждым годом туда добавляется все больше новшеств. В Авдеевке активно осваивают современный инструмент доступа к услугам Пенсионного фонда. Основными приоритетами новой системы приема являются повышение качества обслуживания и обеспечение максимального доступа граждан к услугам, которые предоставляет Пенсионный фонд, независимо от места их проживания. Любой человек, зарегистрированный на данном сайте, может записаться на прием к специалистам Фонда, не выходя из дома. Ресурс призван ускорить и упростить обращение граждан: пенсионеры, физические и юридические лица получают в режиме онлайн доступ к личной информации.

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Чтобы воспользоваться электронными услугами ПФУ, прежде всего, нужно зарегистрироваться на веб-портале portal.pfu.gov.ua (как это сделать – указано в справочном разделе сайта ПФУ).

Зарегистрированные пользователи могут:

получать информацию из системы персонифицированного учета, в которой будет указан перечень страхователей, которые подавали сведения в систему персонификации (указывается сумма заработка, с которой уплачены страховые взносы, отметки об уплате единого страхового взноса);

узнать информацию о личном стаже, который будет учитываться для начисления пенсии;

узнать сведения о специальном (льготном) стаже;

записаться на прием в нужное отделение Пенсионного фонда по электронной очереди;

направить вопросы/запросы в Пенсионный фонд;

регулярно получать сведения из собственного пенсионного дела: вид и сумму назначенной пенсии с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством; наименование закона, согласно которому назначена пенсия и т.п.;

пенсионеры могут подать онлайн-запрос на перерасчет пенсии.

Данные обновляются ежемесячно в онлайн-режиме.

Отметим, что полный перечень онлайн-услуг ПФУ доступен тем, кто получил электронную цифровую подпись (ЭЦП). Можно попасть в систему и с помощью логина и пароля, но в таком случае портал лишь примет заявку от человека, а саму услугу придется получать в отделении фонда, предъявив паспорт и идентификационный код;

В частности, обладатели ЭЦП с помощью бесплатного сервиса «Е-пенсия» могут подать в электронном виде документы в ПФУ для назначения пенсии (ознакомиться с инструкцией к сервису можно здесь).

Также имея ЭПЦ через веб-портал можно получить различные онлайн-справки – электронные документы с подтверждением QR-кода (ознакомиться с инструкцией к сервису можно здесь). Документ с QR-кодом является аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом. Такие справки действительны для оформления субсидий, документов в центрах предоставления электронных услуг, для предъявления в банковских учреждениях, органах фискальной службы, территориальных органах миграционной службы и пр.

Так, дистанционно можно получить следующие электронные документы: