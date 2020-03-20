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В «ДНР» запретили выезжать из «республики» «чиновникам»

20.03.20 07:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» запретили выезжать из «республики» «председателю правительства» и другим высшим «чиновникам». Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, подписанном 19 марта и опубликованном на местных интернет-ресурсах.

«С 19 марта 2020 года временно запретить выезд за пределы территории ДНР: председателю правительства ДНР и его заместителям, руководителям госорганов, их первым заместителям, заместителям, председателю народного совета и его заместителю, председателю ЦРБ и его первому заместителю, председателю верховного суда и его заместителям, главам местных администраций, их первым заместителям, заместителям», – сообщается в «документе».

С чем связан подобный запрет, в «указе» не говорится.

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