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Тройное ДТП в Донецке: Столкнулись легковые автомобили (Фото)

20.03.20 11:12
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла 19 марта в районе остановки «Мединститут»: столкнулись 3 легковых автомобиля.

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