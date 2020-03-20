Тройное ДТП в Донецке: Столкнулись легковые автомобили (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла 19 марта в районе остановки «Мединститут»: столкнулись 3 легковых автомобиля.
В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла 19 марта в районе остановки «Мединститут»: столкнулись 3 легковых автомобиля.
Людей с симптомами вируса лечат как от обычных ОРВИ.
Авария произошла в районе остановки «Мединститут».
И пытаются проникнуть в квартиру.
Принимается ряд мер против распространения коронавируса.
Сняты рельсы и шпалы.
Звонок семейному врачу и 14 дней самоизоляции.
За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций.
По экономическому положению, подчеркнул Яценюк, пока проходит «первая шоковая волна».
Ранена женщина, проживающая в поселке шахты «Трудовская».
Соответствующее решение приняла НКРЭКУ.
Участники НВФ убивали людей с целью ограбления.