В «Л-ДНР» затягивают с объявлением карантина из-за полной неготовности к пандемии, – правозащитники

На неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей до сих пор не объявлен карантин в учебных учреждениях. Такое решение обсуждается местными «властями» и, возможно, будет принято на следующей неделе. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) на своей странице в Facebook.

По информации правозащитников, на протяжении последних 4-х дней в «администрациях» «ЛНР» и «ДНР» проходили закрытые совещания по поводу ситуации с коронавирусом.

«Как нам сообщили наши источники, со следующей недели в ОРДЛО* объявят карантин для учебных заведений и детских садов. Этого не сделали раньше, так как к пандемии в ОРДЛО полностью не готовы», – отмечают в ВПГ.

Правозащитники подчеркивают, что ситуация очень критическая. «Несмотря на то, что СМИ незаконных вооруженных формирований стараются не распространять темы связанные с коронавирусом, количество больных людей с подозрением на пневмонию и ОРВИ растет», – резюмировали в организации.

Напомним, на временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ.

Ранее в «Л-ДНР» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 был введен режим повышенной готовности.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей