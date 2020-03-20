Ходаковский рассказал об убийствах мирных жителей участниками НВФ

Экс-командир НВФ «Восток», экс-«глава комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский подтвердил, что участники незаконных вооруженных формирований совершали убийства и другие жестокие преступления против мирного населения. Об этом заявил сам Ходаковский, заявление опубликовано в сети.

«Наши бойцы могли на блокпосту остановить гражданскую машину с целью завладения, расстрелять в посадке в затылок 3-х гражданских. На тот момент, конечно, это все было ополчение», – сказал он.

Ходаковский также показал герб РФ, который расположен на двери в его кабинете. По его словам, создатель этого герба был убит участниками НВФ с целью ограбления.