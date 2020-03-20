Пришлось вызывать спасателей: На Донетчине 2-летняя девочка закрылась в комнате

В Краматорске спасатели открыли дверь комнаты, в которой случайно закрылся 2-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«19 марта в 14:22 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что в одной из квартир на пр-те Машиностроителей в г. Краматорск Донецкой области в комнате случайно закрылся двухлетний ребенок», – сообщили в пресс-службе.

Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место происшествия, с помощью шанцевого инструмента открыли межкомнатные двери комнаты.

«К счастью, с девочкой все было хорошо и она не нуждалась в медицинской помощи. От Главного управления привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники», – отметили в ГСЧС.