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В Покровске из-за ограничений по карантину протестовали перевозчики

20.03.20 08:49
Фото: телеканал «Капри»
Фото: телеканал «Капри»

В Покровске (Донецкая обл.) из-за введенных по карантину ограничений водители городского транспорта 19 марта вышли на акцию протеста, сообщает телеканал «Капри».

Митингующие заявили, что перевозки максимум 10 пассажиров являются убыточными и требовали от местной власти обратить внимание на их проблему.

Один из водителей отметил, что был оштрафован за перевозку 11 человек, среди которых был 4-х летний ребенок.

Участники акции протеста ждали реакции городского совета, но никто из чиновников к ним не вышел.

Напомним, 19 марта в Украине полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина, из них наибольшее число – в Донецкой области, где составлено 58 админпротоколов. В Донецкой и Луганской областях патрульные полицейские проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина.

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