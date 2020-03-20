Во время карантина не будут начислять пеню и штрафы за неуплату «коммуналки»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которым рекомендует всем компаниям не начислять пеню и штрафы, а также не отключать потребителей за неуплату счетов во время карантина. Об этом заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, передает «112 Украина».

«Одна из серьезных опасностей распространения вируса – это массовые скопления людей. Мы очень просим всех потребителей, и в первую очередь пожилых людей, воздержаться от походов в отделения банков. Все коммунальные платежи можно будет оплатить чуть позже, а здоровье и безопасность людей сегодня на первом месте», – отметила она.

Замглавы ОП также заявила, что никаких отключений, ограничений, начисления пени и штрафов за коммунальные услуги в период действия карантина не будет.

«Это также не будет влиять на порядок начисления субсидий. Соответствующее решение принимало правительство. Огромная просьба все-таки оставаться дома, беречь свое здоровье, беречь здоровье своих родных», – подчеркнула Ковалив.

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает возможность на время карантина компенсировать гражданам часть платежей за коммунальные услуги, которые увеличатся из-за нахождения людей дома.