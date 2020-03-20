Пожар в гараже на Донетчине: Погиб мужчина

В Мариуполе 19 марта в результате пожара погиб мужчина. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«19 марта в 12:05 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. М. Мазая в г. Мариуполь Донецкой области. По указанному адресу выехали дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в гараже на территории частного домохозяйства. В результате пожара погиб мужчина, 1954 года рождения.

«Спасатели локализовали пожар в 12:23 и ликвидировали в 12:37. Причина возникновения пожара устанавливается, предварительно – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. От Главного управления привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники», – проинформировали в пресс-службе.