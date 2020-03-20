Ситуация в пунктах пропуска утром 20 марта: Проезда ожидали 30 авто

Сегодня утром, 20 марта, все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. За минувшие сутки, 19 марта, интенсивность пассажиро-транспортного потока продолжала уменьшаться.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 1,4 тыс. человек и 205 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 390 человек и 55 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 495 человек и 80 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 275 человек и 55 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 50 человек и 15 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 230 человек.

«В том числе, в связи с важными жизненными обстоятельствами, по отдельным решениям командующего Объединенных сил, через линию разграничения пропущены почти 70 человек», – отметили в Госпогранслужбе.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 30 транспортных средств: