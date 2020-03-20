Люди должны видеть, что в стране есть власть и она знает, что делать, – Яценюк

Основные инструменты для преодоления сегодняшней ситуации: пересмотр бюджета, увеличение помощи от МВФ, поддержка бизнеса, социальная помощь, мобилизация медицинской системы и четкая коммуникация с гражданами. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Яценюк отметил, что только сейчас в Украине начинает расти количество людей, идентифицированных как пораженные коронавирусом. «Только сейчас придут тест-системы. И только сейчас ежедневно мы будем видеть динамику. Надо молиться Богу, чтобы эта динамика была не слишком быстрая. Но кроме молитвы Богу, вся власть и вся украинская система здравоохранения должна сделать все, чтобы замедлить темпы роста», – сказал политик.

Пик заболеваемости, по словам Арсения Яценюка, скорее всего, придется на апрель: «И будет хорошо, если пик будет не очень высокий и удастся отложить высокую скорость поражения. Тогда это даст возможность системе здравоохранения справиться».

По экономическому положению, Арсений Яценюк подчеркнул, что пока проходит «первая шоковая волна»: «Значительная часть людей перестала выходить на работу. В первую очередь это будет удар по сектору обслуживания».

Кроме того, мировые внешние рынки начали падать: «Нет потребления».

«Главное – что будет послезавтра с мировой экономикой, никто не знает. Волшебных палочек не существует, так же как и волшебных рецептов. Существует только одно – сейчас надо действовать», – сказал политик.

«Страх – это худшее, что может быть. Страх, который парализует волю к действиям. А еще если не знают, что делать, и на это накладывается страх – это тогда ставит вообще перед государством угрозу существования государственности и защиты граждан этого государства. Сейчас для власти нужны очень конкретные решения», – подчеркнул политик.

Задачей номер один Арсений Яценюк назвал пересмотр бюджета: «К дефициту бюджета при лучших оценках могут добавлять уже сейчас 200 млрд грн. И мы не знаем, как будет до конца года».

«Это означает, что нужно увеличивать объем дефицита, уменьшать так называемые непрофильные расходы – сейчас все расходы должны сконцентрироваться на медицине, армии и социальном обеспечении», – отметил политик.

Второе, это, по его словам, увеличение пакета помощи от МВФ.

По банковской системе, Арсений Яценюк подчеркнул важность НБУ «не допустить разбазаривания резервов и космического валютного курса».

Он также подчеркнул необходимость помощи бизнесу со стороны НБУ и всей банковской системы: «Там, где значительные кредитные портфели, и людям надо возвращать кредиты, они не смогут сегодня вернуть. И субъекты малого бизнеса, и крупного бизнеса. Нужна отсрочка погашения кредитов. Плюс государству придется вливать деньги в государственные компании, и через кредиты, и из-за увеличения уставного фонда, чтобы люди не потеряли работу и было какое-то производство. И так же государству надо будет давать кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы вся эта экономическая система, которая сегодня построена, прожила кризисный период».

Он подчеркнул необходимость мобилизации всех ресурсов всей украинской медицины: «Проинвентаризировать все и так же подключить и военную медицину, и медицину Национальной гвардии».

Должна быть обеспечена и продовольственная безопасность страны и введение продовольственных регуляций.

«Нужна четкая коммуникация с людьми, начиная с уровня президента и заканчивая уровнем главы районной администрации. Люди должны видеть, что в стране есть власть, которая несет ответственность, и эта власть знает, что делать. Они должны это видеть, чувствовать и знать», – подчеркнул Арсений Яценюк.