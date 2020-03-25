Березы, сосны, ящерицы: В соцсети показали природу Горловки (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег показал Пятовский ставок и просыпающуюся после зимы природу.

Мужчина проехал на легковом авто со стороны 88-го квартала: он миновал школу №18, обратив внимание на то, что кирпичное здание очень старое.

Далее он направился к Пятовскому ставку, где прогулялся пешком. На берегу – благоустроенный пляж. Возле пруда – березовая роща, есть и хвойные насаждения. Горловчанин прогулялся среди молодых сосен.

Также горловчанин показал местную достопримечательность – водопад. Недалеко от водопада на солнце грелись ящерицы – в этих местах они встречаются часто.