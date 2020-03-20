Сводка из зоны ООС за 19 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, отмечена работа снайперской пары. 19 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 1 был ранен. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Красногоровки – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Лебединским – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Васильевки – из автоматического станкового гранатомета;

рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Славного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

в районе Крымского – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибром 120 мм;

в районе Новоалександровки зафиксирован снайперский огонь.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 165 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Старомихайловка и Александровка, а также "Вольво-центра"; на горловском направлении – район поселка Гольмовский; на мариупольском направлении – районы сел Петровское, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, БМП/БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «в результате обстрелов в поселке Гольмовский в Горловке повреждены 3 дома, в поселке шахты "Трудовская" в Петровском районе на западе Донецка ранена мирная жительница».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), поселка Голубовское и села Березовское. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и вооружения БМП».