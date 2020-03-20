Возвращаются из-за границы: В Донецкой ОГА разъяснили порядок действий для защиты от коронавируса

В связи с тем, что в Донецкой области зафиксирован случай заражения COVID-19 и подозрения на наличие вируса у людей, вернувшихся из Египта, заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко напомнил о необходимом порядке действий приезжающих из-за границы, передают «Донецкие новости».

Он отметил, что каждому гражданину Украины, который прибывает из страны, где определена коронавирусная инфекция, должны выдать памятку, как ему себя вести в данной ситуации.

«Прежде всего, они должны обратиться к своему семейному врачу, сообщить, о том, что они были в той стране, они были в том или ином месте, был ли закрыт на карантин отель, где они находились, или не был закрыт, были известны случаи заболевания или не было случаев. И 14 дней они должны быть на самоизоляции для того, чтобы избежать возможного инфицирования других граждан, которые не находились за границей. Врачи будут посещать их, если нужно, или консультировать по телефону», – рассказал Александр Педенко.

Он отметил, что данный порядок действий прописан в приказе Министерства здравоохранения Украины о коронавирусной инфекции, в указаниях, которые разработаны и утверждены.

«Всем, кто прибывает из Египта, советую сделать именно это. Сообщить своему семейному врачу – без паники. Если будет ухудшаться состояние, а это внезапный подъем температуры выше 38 градусов, и если появится сухой кашель, будет какая-то боль в горле, – сообщить семейному врачу, вызвать скорую медицинскую помощь. Ни в коем случае не добирайтесь самостоятельно ни в какое лечебное учреждение. Будет прислана карета скорой помощи, врачи оценят состояние и будет осуществлена госпитализация в случае необходимости в те лечебные учреждения, которые были для этого определены», – подчеркнул Педенко.

По его словам, как показывает ситуация в Китае, в Италии и других странах, наиболее подвержены риску заболеть от коронавируса пожилые люди, поэтому им в период карантина и угрозы распространения инфекции нужно оставаться дома.