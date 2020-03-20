Спасатели дезинфицируют пункт оказания помощи гражданам в Станице Луганской (Фото)

Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области ежедневно проводят дезинфекцию помещений пункта оказания помощи гражданам в Станице Луганской, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для противодействия распространению болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, среди спасателей и граждан на пункте оказания помощи населению при контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) «Станица Луганская» принимается комплекс мер.

В частности, личный состав, несущий службу, обеспечен средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводится скрининг температуры дежурных спасателей и граждан.

«Создан запас хлорной извести для приготовления раствора и проведения дезинфекции помещений пункта оказания помощи, и каждый день, три раза в сутки, спасателями проводится дезинфекция», – уточнили в ГУ ГСЧС в Луганской области.

В пункте обратившимся гражданам могут оказать медицинскую помощь, в случае необходимости помочь с транспортировкой.