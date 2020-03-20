Внимание! Мошенники представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова

В Фонд Рината Ахметова поступила информация о том, что некие молодые люди приходят к пенсионерам и пытаются проникнуть в квартиру, представляясь сотрудниками Фонда. Они предлагают продуктовую помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд Рината Ахметова официально заявляет, что не реализует таких программ», – подчеркнули в пресс-службе.

Там также отметили, что вся работа Фонда по преодолению угроз коронавируса ведется в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины, и коммуникация по всем вопросам также осуществляется через МОЗ.

«Если к вам обращаются лично или поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на нашу горячую линию 0 800 509 001 и обращайтесь в правоохранительные органы. Будьте бдительны и сообщите всем знакомым это предупреждение!», – отметили в пресс-службе.