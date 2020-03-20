С пневмонией – в общую палату : Врач из Луганска рассказала об отсутствии тестов на коронавирус

На неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области местные «власти» уверяют, что контролируют ситуацию с коронавирусом и уже отчитались о поставке тест-систем из России. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В то же время врач одного из медучреждений Луганска говорит, что тестов по-прежнему нет, передает «Радио Свобода».

Луганчанка-медработник, имя которой не называется из соображений безопасности, рассказала, что ожидаемая партия тестов до сих пор не прибыла.

«Мы не можем диагностировать коронавирус, потому что нет тестов. Насколько мне известно, их вроде бы должна была доставить Россия, однако, по состоянию на 18 марта в больницах Луганска тестов не было»,– рассказывает собеседница.

По ее словам, в «ЛНР» проживает немало пенсионеров. Несмотря на то, что они по возрасту находятся в зоне риска, местные «власти» особо не работают с населением и ничего не разъясняют.

«Пенсионеры "потребляют" информацию, в основном, из телевизора. Там говорят о том, что в Луганске и области нет случаев коронавируса. Но забывают сказать, что их нет, потому что ничем их не зафиксировали. Людей с симптомами вируса лечат от обычных ОРВИ. Даже с воспалением легких могут разместить просто в общей палате», – подчеркнула медик.

При этом, как сообщается на местных интернет-ресурсах, на днях о наличии необходимых для определения коронавируса тест-систем и готовности к борьбе с пандемией в «ЛНР» отчитался главный врач «республиканской» Луганской СЭС Дмитрий Докашенко. Он утверждает, что необходимые для определения коронавируса тест-системы уже выделил Роспотребнадзор РФ и «пообещал снабжать ими в дальнейшем».