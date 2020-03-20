Полиция начала 6 уголовных производств за нарушение правил карантина

Полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сегодня к несению службы привлечены более 14 тыс. полицейских и 2,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. В частности полицейские составили 75 админпротоколов. Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях», – рассказали в полиции.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях. По 7 в Ровенской и Черниговской. Еще по 4 протокола – в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения. В Хмельницкой составлен 1 протокол.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской (3 факта), по 1 – в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях.

Полицейские продолжают нести службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, ГРПП, следственно-оперативных групп и др.