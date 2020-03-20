Вне игры: Остановлена деятельность Ледовой арены «Альтаир»

Деятельность домашней арены ХК «Донбасс» Ледовой арены «Альтаир» остановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

В пресс-службе отметили, что 11 марта 2020 года в Украине объявлен общенациональный карантин из-за угрозы коронавируса.

Федерация хоккея Украины остановила проведение чемпионатов Украины среди женщин, юниоров и юношей. Прекращены занятия в детско-юношеской спортивной школе ХК «Донбасс». 17 марта остановлен чемпионат Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

«В настоящее время остановлена деятельность домашней площадки ХК "Донбасс" Ледовой арены "Альтаир". Таким образом, чемпионом по хоккею в текущем сезоне стал коронавирус», – отметили в пресс-службе.

В ХК «Донбасс» также напомнили, что запланировано что матчи второго этапа чемпионата УХЛ-Пари-Матч, начиная с полуфинальной серии, будут доиграны в сентябре 2020 года, накануне начала следующего сезона.

Юбилейный, пятый сезон чемпионата, начнется 1 октября 2020 года. Ранее участниками 1/2 финала чемпионата Украинской хоккейной лиги стали «Кременчук», «Донбасс», «Днепр» и «Белый Барс».