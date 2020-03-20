В Украине первый человек выздоровел от коронавируса, – Зеленский (Видео)

В Украине выздоровел первый человек, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

«Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он второй раз показал отрицательный результат. А значит – можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса!», – сообщил президент.

«Также мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленных Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки они смогли это сделать», – добавил он.

Кроме того, Зеленский рассказал, что в ближайшие 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины; 10 аппаратов искусственной вентиляции легких; 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки; 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции; 400 тыс. экспресс-тестов; 10 тыс. л дезинфекционной жидкости.

Также президент сообщил, что за последние 5 дней из-за границы в Украину вернули более 50 тыс. украинских граждан. «На сегодня запланированы 42 авиарейса, которые доставят еще 8 тыс. украинцев. Всех украинцев, которые продолжают оставаться дома, я хочу поблагодарить за сознание и чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, не подвергаете риску ни себя, ни окружающих», – резюмировал Зеленский.