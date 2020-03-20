Дефицит антисептиков будет ликвидирован в ближайшее время,– Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) состоялся ряд встреч с крупнейшими производителями антисептических средств, на которых обсудили существующие проблемы с дефицитом этих препаратов. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба МОЗ.

В ведомстве пояснили, почему возникла нехватка антисептиков в отдельных больницах и в целом по стране. «Во-первых, это связано с определенными бюрократическими барьерами, которые будут устранены на этой неделе. Во-вторых, с нехваткой сырья, в частности изопропилового спирта, который используется для производства средств. Это глобальная проблема, которая сейчас существует на всей планете», – отмечают в МОЗ.

По словам заместителя министра здравоохранения–главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, чтобы решить проблему дефицита, производители меняют рецептуру и начинают производить антисептики из этилового спирта, который есть в Украине.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время эту проблему нивелировать вообще и чтобы врачи могли выполнять свои профессиональные обязанности, не беспокоясь о возможных негативных последствиях пребывания и контакта с больными», – подчеркнул Ляшко.

Отметим, по данным МОЗ, на 10:00 20 марта в Украине – 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный), Житомирская область – 2 случая (1 летальный), Киевская область – 2 случая, Донецкая область – 1 случай, Днепропетровская область – 2 случая, Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный), г. Киев – 3 случая. В течение минувших суток 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.