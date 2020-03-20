Норвежский совет по делам беженцев оказывает разноплановую помощь людям на Донбассе

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение января-февраля 2020 года продолжал оказывать разноплановую помощь населению, пострадавшему в результате конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, предоставлена денежная помощь для удовлетворения основных потребностей в продуктах питания на холодный сезон для 7 тыс. 340 уязвимых лиц в Донецкой и Луганской областях.

Около 1 тыс. семей в Донецкой и Луганской областях, которые имеют возможность восстановить собственное производство продуктов питания, получили денежную помощь на приобретение сельскохозяйственных ресурсов, необходимых для начала сезона.

Кроме того, специалисты NRC предоставляли правовую информацию, консультировали и оказывали правовую помощь людям в Донецкой и Луганской областях по вопросам регистрации фактов рождения и смерти, жилищных, земельных и имущественных прав, пенсионных и других социальных выплат. В целом такую помощь получил 1981 человек.

Было продолжено сотрудничество с Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ) по решению системных вопросов, волнующих внутренне перемещенных лиц и пострадавших в результате конфликта громад в восточной части Украины.

Также был проведен тренинг «Защита прав ВПЛ: успешные практики и проблемные вопросы» для 19 юристов системы по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Донецкой и Запорожской областях.