В «ЛНР» «паспорта» выдают работникам предприятий на рабочих местах (Фото)

В «ЛНР» «паспорта» оформляют и выдают людям на рабочих местах предприятий. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«Сотрудниками МВД проводится постоянная работа по оптимизации процесса оформления паспортного документа ЛНР. Для удобства граждан, сотрудники подразделений миграционной службы организовывают сбор документов и выдачу паспортов на рабочих местах крупных предприятий и учреждений республики», – сообщают в «ЛНР».

«18 марта 2020 года осуществлена выдача паспортного документа ЛНР на базе луганской республиканской клинической больницы. Было выдано порядка 100 паспортных документов ЛНР», – утверждают в «республике».

Там добавляют, что «такая работа по паспортизации сотрудников учреждений республики без отрыва от рабочего процесса планируется и в дальнейшем».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» и «ДНР» проводится насильственная «паспортизация» жителей.