Помощь от NRC: На Донбассе восстанавливают поврежденное обстрелами жилье

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение января-февраля 2020 года продолжал оказывать помощь населению, пострадавшему в результате конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, 16 семей (24 человека) получили дополнительную помощь для завершения ремонтных работ в домах с легкой и средней степенью повреждений в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, было проведено первичное обследование поврежденного жилья, а также встреча с громадой с. Жованка (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Несмотря на регулярные обстрелы, более 60 семей продолжают жить в поврежденных домах. Возможная помощь будет включать предоставление денежных средств и безасбестового шифера для легкого, среднего и сложного ремонта, который будет проходить в тесном взаимодействии с местными властями и представителями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.