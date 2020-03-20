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«После рассмотрения эпидситуации»: В Луганске прекратили занятия во внешкольных учреждениях

20.03.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске внешкольные учреждения прекратят занятия с 23 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 20 марта, сообщают местные интернет-ресурсы.

«После рассмотрения эпидемической ситуации по заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также руководствуясь указом главы ЛНР о введении режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса принято решение о временном запрете проведения занятий во внешкольных учреждениях города Луганска с 23 марта», – говорится в сообщении.

Уточняется, что занятия приостановлены до 29 марта.

«Деятельность учреждений может быть возобновлена по решению городской санитарно-эпидемиологической станции», – заявили в «ЛНР».

Напомним, в «ДНР» с 19 марта перешли на дистанционное обучение.

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