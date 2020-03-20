В 2014-м «Донбасс» остановила лишь война. Сейчас у нас даже нет доступа к нашей арене, – Борис Колесников

ХК «Донбасс» дебютировал в ТОП-лиге Европы в 2012 году и за два сезона сумел добиться четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили только будущему финалисту сезона «Льву» из Праги. После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году амбициозные планы по завоеванию Европы пришлось свернуть, но «Донбасс» продолжил успешно выступать во внутреннем чемпионате. Чем сейчас живет «Донбасс», рассказал владелец и президент «горняков» Борис Колесников.

«В этом турнире очень много молодых ребят, 1992 года рождения и младше. Участвуют шесть команд, четыре из них представляют интерес. Это "Кременчуг", "Днепр", "Белый Барс" и "Донбасс". Чемпионат, скажем так, слабее, чем ВХЛ, но эти четыре команды могли бы комфортно чувствовать себя в Высшей лиге. Также есть два совсем молодых клуба – харьковское "Динамо" и киевские "Ледяные Волки"», – характеризует современное первенство Украины Борис Колесников.

Его «Донбасс», помимо внутреннего чемпионата, регулярно принимает участие в розыгрыше Континентального кубка – второго по силе клубного турнира Европы. В прошлом году «Донбасс» уступил «Краковии» место в Суперфинале Континентального кубка по буллитам.

«"Донбасс" держится на плаву. Например, в этом сезоне мы остановились в шаге от финала Континентального кубка. Мы можем собрать состав, который позволил бы бороться за высокие места и в Лиге чемпионов, проходить там в полуфинал, финал. Но что делать остальные 40-50 матчей сезона? Если мы соберем состав, который сможет соперничать, допустим, с "Фрелундой" (а мы собирали и более сильный, например, в сезоне-2013/2014), то нам не с кем будет играть в украинском чемпионате», – рассказывает Колесников о потенциале «Донбасса».

Но разница в уровне турниров – это не единственная проблема. В КХЛ «горняки» играли домашние матчи на донецкой арене «Дружба», но в мае 2014-го этот стадион ограбили и подожгли.

«У "Донбасса" сейчас нет домашней арены. К сожалению, она находится на неподконтрольной Украине территории. Мы сейчас не имеем туда доступа. Когда наступит мир, естественно, мы восстановим "Дружбу" буквально за несколько месяцев. Сейчас она в таком же состоянии, как и после пожара. "Донбасс" играет в маленьком городке Дружковка, в Донецкой области. Арена там вмещает 1000 зрителей и всегда собирает аншлаг», – говорит Колесников.

Борис Викторович радеет не только за «Донбасс», но и за сборную Украины. Что собой представляет сейчас украинский хоккей?

«Я бы, конечно, хотел, чтобы в национальной команде играли те хоккеисты, которые сегодня выступают в КХЛ и НХЛ. Но таких, к сожалению, нет. Чем выше качество турнира, тем ведь лучше и сборная. Тут можно привести в пример Россию на Олимпиаде-2014. Не очень приятное воспоминание для россиян, но я сразу говорил, что все так закончится. В том сезоне КХЛ под влиянием ФХР поломала весь календарь чемпионата под сборную, а в результате в Сочи две трети состава составили игроки НХЛ. Это были сильные хоккеисты, но как готовилась к турниру та же Канада? До 9 февраля шли календарные матчи регулярки НХЛ, а 13 февраля "кленовые листья" уже играли первую встречу на Олимпиаде. Перелетели полмира и вынесли всех вперед ногами, так ведь получается. Вот это показатель!

Что касается сборной Украины, то у нее сейчас очень маленькая выборка кадров. Но послушайте, если в чемпионате СССР по футболу было шесть украинских клубов, из них три топовых ("Динамо" Киев, "Днепр", "Шахтер"), то в советском хоккее был только "Сокол". Поэтому у нас нет глубоких корней и традиций. Кроме того, нужно понимать, что в Украине сейчас нет арен. У украинского хоккея два спонсора: это родители юных игроков и клубы, которые имеют свои школы. Развитие хоккея возможно, если государство возьмет на себя весь детско-юношеский хоккей, тогда клубы смогут потратить больше денег на развитие хоккея высокого уровня.

В 2014 году, конечно, была другая среда. "Донбасс" играл в полуфинале Запада КХЛ, и только война нас остановила. В Донецке играли Руслан Федотенко, Алексей Поникаровский, а также Максим Якуценя, Евгений Дадонов, Дмитрий Кагарлицкий – у нас было согласие этих российских ребят на натурализацию, они бы серьезно усилили сборную Украины.

Имея клуб такого уровня, можно было говорить и о международной элите. Сейчас, разумеется, гораздо сложнее, но я оптимист, и думаю, что все воссоединится. Пока украинский хоккей не развивается, но выживает. Будет мир, будет и хоккей, и нам не стыдно будет играть», – заверяет Колесников.

Официальный выход «Донбасса» из КХЛ состоялся 18 июня 2014 года. Тогда на встрече Бориса Колесникова и первого президента КХЛ Александра Медведева было принято решение, что «Донбасс» не сыграет в сезоне-2014/2015 из-за сложившейся политической ситуации в Украине. Тогда же КХЛ заявила, что донецкий клуб входит в ее состав акционеров, за «Донбассом» сохраняется место в КХЛ, а контракты игроков и тренеров замораживаются. Каким же был дальнейший диалог между лигой и клубом за эти шесть лет?

«Решение покинуть КХЛ мы обсуждали с руководством лиги, а в июне 2014-го стало понятно, что быстрого мира в Украине не будет. А у нас ведь хоккеисты, им нужно было определяться с будущим. Кстати, мне приятно, что все наши ребята нашли работу. Это значит, что наш менеджмент и главный тренер Андрей Назаров очень качественно вели селекцию.

Думаю, что с наступлением мира все можно будет восстановить. Главное – это мир в Украине, все остальное не имеет никакого значения. Когда будет мир, тогда уже можно будет говорить о восстановлении "Дружбы", о новом аэропорте и возможности вернуться в элиту мирового хоккея. Сейчас мы сильно не беспокоим руководство КХЛ.

Александр Медведев всегда был с нами в диалоге, поддерживал "Донбасс". Но хочу сказать, что я и ему, и Дмитрию Чернышенко (второй президент КХЛ) говорил, что лига должна взять финансовую модель футбольной Лиги чемпионов. То есть начислять деньги за набранные очки. Тогда это будет турнир, в который будут проситься финны, шведы, чехи. А так получается, что мы играем с командами, которые принадлежат или госмонополиям, или местным советам. Это не вдохновляет.

Смотрите: более 50% дохода клубов НХЛ – это стадион. Но ни в России, ни в Украине никто никогда не заплатит за билет такие деньги, это физически невозможно. А в НХЛ 41 домашний матч, сбор с одной игры – $ 2 млн минимум. И у клуба $ 82 млн в кармане уже на старте. Это очень средняя цена, и без плей-офф. А где КХЛ, чтобы быть второй лигой мира взять такие доходы клубов? Поэтому путь КХЛ – это пример Лиги чемпионов. Нужно искать компенсаторы доходам НХЛ, а не изобретать велосипед. Допустим, набрал 100 очков клуб – это уже $ 10 млн. Нужно создать спонсорский фонд из национальных лидеров и распределять эти деньги в зависимости от результатов клубов.

Но для этого необходим человек, который будет жить этой идеей, и тогда в КХЛ не будет понятно, кто станет первым, кто вторым. С Чернышенко я общался один раз, и наше общение как раз было о необходимости принятия финансовой модели Лиги чемпионов. Тогда КХЛ будет вечна. А так сегодня есть деньги, завтра нет. Смотрите сами, где сейчас "Слован", "Медвешчак", пражский "Лев". В конце концов, КХЛ просто превратится в чемпионат России. Это будет хоккей высокого уровня, но это не то, что хотели основатели КХЛ.

Конечно, "Донбассу" по-прежнему почетно сыграть в самой сильной лиге Европы. Но есть масса обстоятельств, которые пока не дают уверенности в этом вопросе. Хотели бы мы играть в КХЛ? Да, хотели бы. Насколько это возможно? Это долгий процесс», – рассказывает Колесников.

Руководитель «Донбасса» сейчас держит дончан на плаву и надеется на лучшее. Интересно, что в 2014 году у него даже не возникло мысли, что можно бросить хоккейную команду.

«Сомнений никаких не было, я хоккей с детства люблю. Хотя, конечно, ситуация была непростая. Представьте, что сегодня вы играете в полуфинале Запада КХЛ, а тут приходится переходить в чемпионат, где 4-5 клубов очень среднего уровня. Тут нужно иметь стальные нервы. Но у меня ни на секунду не было сомнений, что украинский хоккей будет жить, а наш клуб – развиваться», – утверждает Колесников.

По материалам Championat.com