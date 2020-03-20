На Донетчине для нуждающихся в гемодиализе будут организовывать подвоз на время карантина

Для жителей Донецкой области, которые нуждаются в процедуре гемодиализа, на время карантина будут организовывать подвоз. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передают «Донецкие новости».

По его словам, в регионе работает областной центр гемодиализа в Краматорске и городской центр гемодиализа в Мариуполе, где обслуживаются жители Мариуполя, Мангушского района и Волновахского района. У областного учреждения есть сателлитные центры в Мирнограде и Великой Новоселке.

«Сейчас врачи центров готовят информацию по пациентам, которую можно будет передать главам городов и районов для того, чтобы они могли организовать подвоз этих больных в определенный день на гемодиализ. Если это, например, жители города Торецка, и они едут в город Мирноград, им выделяют там определенные дни и часы, и они будут получать помощь», – рассказал Педенко.

Он добавил, что соответствующие поручения будут даны облгосадминистрацией главам городов и районов.