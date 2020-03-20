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Ждут тесты: В зоне ООС пока не проверяли на коронавирус

20.03.20 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил (ООС) не сделали ни одного теста для выявления коронавируса COVID-19, поставка тестов ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель пресс-центра ООС Павел Ковальчук, передает «Украинская правда».

По его словам, на данный момент случаев заболевания коронавирусом среди военнослужащих не зафиксировано. В целом эпидситуацию в зоне ООС медицинская служба оценивает как благополучную, не отмечаются даже вспышки гриппа и ОРВИ.

«У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня (20 марта – ред.)», – сказал Ковальчук.

Он также объяснил, что количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства государства.

Напомним, ранее при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций Объединенным силам было передано 16 тыс. медицинских масок.

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