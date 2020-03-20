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НВФ обстреляли украинские позиции в зоне ООС: Ранен военный

20.03.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 20 марта, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных на луганском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

НВФ вели огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во время обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой воин доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

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