Центры предоставления административных услуг Донетчины продолжают работу

В условиях объявленного карантина в Донецкой области продолжают работу 32 центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 20 марта, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«С учетом рекомендаций министерства по цифровой трансформации – с соблюдением минимального количества посетителей и необходимых дистанций; усиленными мерами по дезинфекции помещений, внедрением дополнительных технических перерывов для этого и тому подобное», – уточнил Кириленко.

По его словам, из 32 ЦПАУ, действующих на территории области, 15 работают в штатном режиме, соблюдая требования карантина и министерские рекомендации: в Авдеевке, Доброполье, Константиновке, Мирнограде, Торецке, Часов Яре, Бахмутском, Великоновоселковском, Мангушском, Александровском, Покровском, Славянском районах и Угледарской, Северской и Шаховский объединенных территориальных громадах (ОТГ).

9 ЦПАУ осуществляют прием только по предварительной записи. Это центры в Дружковке, Новогродовке, Покровске, Селидово, Добропольском, Марьинском, Никольском и Ясиноватском районах и Звановской ОТГ.

1 ЦПАУ (в Мариуполе) осуществляет прием только тех, кто обращается за получением паспортных услуг. Другие документы принимаются по почте, электронной почте, через ящики для корреспонденции, предоставляются консультации по телефону.

ЦПАУ в Лиманской ОТГ ведет прием граждан только по вопросам социальной защиты населения. Документы на остальные услуги принимает по такой же схеме, как и мариупольский центр (по почте, электронной почте, через ящики для корреспонденции), предоставляются консультации по телефону.

ЦПАУ в Краматорске, Славянске, Волновахском и Константиновском районах, в Бахмутской и Николаевской ОТГ только принимают документы – по почте, электронной почте, через ящики для корреспонденции. Также предоставляют консультации по телефону.